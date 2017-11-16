الرئيس اللبناني: تأكدنا أن أسرة الحريري محتجزة أيضا

2017-11-16 - 1:55 م

مرآة البحرين (رويترز): قال الرئيس اللبناني ميشال عون يوم الأربعاء إن السعودية تحتجز أيضا أسرة سعد الحريري الذي استقال من رئاسة وزراء لبنان في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني في بيان أعلنه من الرياض ولم يعد إلى لبنان بعد.

وقال عون في بيان "لم نطالب بعودتها (أسرة الحريري) في السابق، لكننا تأكدنا أنها محتجزة أيضا ويتم تفتيشها عند دخول أفرادها وخروجهم من المنزل".