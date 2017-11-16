2017-11-16 - 1:56 م

مرآة البحرين (رويترز): قال مصدر بقصر الرئاسة الفرنسي (الإليزيه) يوم الأربعاء إن سعد الحريري الذي أعلن استقاله من رئاسة وزراء لبنان سيصل إلى فرنسا في "الأيام القادمة" مع أسرته.

وقال قصر الإليزيه إن الرئيس إيمانويل ماكرون دعا الحريري إلى فرنسا بعدما تحدث مع ولي العهد السعودي.