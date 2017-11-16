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الجيش الإماراتي يعلن شراء خمس طائرات نقل عسكرية من إسبانيا
2017-11-16 - 1:58 م
مرآة البحرين (رويترز): أعلنت القوات المسلحة الإماراتية يوم الأربعاء شراء خمس طائرات نقل عسكرية من نوع (سي 295 ام دبليو) والخدمات المرتبطة بها من شركة ايرباص ديفينس آند سبيس الإسبانية.
وأعلن الصفقة على هامش معرض دبي الدولي للطيران 2017 اللواء الركن طيار إسحاق صالح البلوشي رئيس الإدارة التنفيذية للصناعات وتطوير القدرات الدفاعية في وزارة الدفاع دون أن يذكر قيمة التعاقد.
وقال "هذه العملية تأتي التزاما بتطوير قواتنا المسلحة وتوفير المقومات كافة التي تجعلها قادرة على النهوض بمسؤولياتها وأداء واجباتها".
والإمارات عضو رئيسي في التحالف الذي تقوده السعودية والذي تدخل في حرب اليمن عام 2015 بعد تقدم جماعة الحوثي صوب ميناء عدن بجنوب البلاد وإجبار الرئيس عبد ربه منصور هادي على الفرار.
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