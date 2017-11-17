رئيس الأركان الإسرائيلي: إسرائيل مستعدة لتبادل المعلومات الاستخبارية مع السعودية

2017-11-17 - 1:14 ص

مرآة البحرين: أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي، الجنرال غادي إيزنكوت، اليوم الخميس 16 نوفمبر/ تشرين الثاني، استعداد إسرائيل "لتبادل المعلومات الاستخبارية" مع السعودية لمواجهة إيران. وقال في مقابلة مع صحيفة "إيلاف" الإلكترونية السعودية إن إسرائيل والسعودية لهما "مصالح مشتركة" في التعامل مع إيران.

وأضاف "في هذا الامر هناك توافق تام بيننا وبين المملكة العربية السعودية والتي لم تكن يوما من الأيام عدوة أو قاتلتنا أو قاتلناها".

وتابع موضحاً "أعتقد أن هناك توافقاً تاماً بيننا وبينهم بما يتعلق بالمحور الإيراني، فأنا كنت في لقاء رؤساء الأركان في واشنطن، وعندما سمعت ما قاله المندوب السعودي وجدت أنه مطابق تمامًا، لما أفكر به بما يتعلق بإيران وضرورة مواجهتها في المنطقة وضرورة إيقاف برامجها التوسعية".

وقال إن تل أبيب مستعدة لمشاركة المعلومات إذا اقتضى الأمر مع السعودية، مضيفا "هناك الكثير من المصالح المشتركة بيننا وبينهم".

وردا على سؤال قال رئيس الأركان الإسرائيلي "يمكن رؤية المخطط الايراني هو السيطرة على الشرق الاوسط بواسطة هلالين شيعيين الأول من إيران عبر العراق إلى سوريا ولبنان والثاني عبر الخليج من البحرين الى اليمن وحتى البحر الأحمر وهذا ما يجب منع حدوثه في المنطقة".

وأضاف بأنه يرى في "تصريحات وخطاب الرئيس الاميركي دونالد ترمب الذي أكد على ضرورة منع البرنامج الصاروخي الإيراني والتموضع في سوريا والعراق يراها بشرى للمنطقة".



