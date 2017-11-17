الفايننشال تايمز: السعودية تفاوض الأمراء المعتقلين على التنازل عن 70% من ثرواتهم مقابل الإفراج عنهم

2017-11-17 - 1:19 ص

مرآة البحرين: قالت صحيفة "الفاينانشال تايمز" البريطانية إن كل أمير ورجل أعمال معتقل في السعودية سيجبر على التنازل عن 70% من ثروته.

ونقلت عن مقربين من المفاوضات الجارية مع بعض المشتبه بهم والمحتجزين في فندق "ريتز كارلتون" بالعاصمة الرياض إن الأخيرين "حريصون على الإفراج عنهم من خلال التوقيع على تسليم أصول مالية وشركات". وأوضحت "قيل لرجل أعمال ملياردير أن يسلم 70 في المائة من ثروته إلى الدولة كعقوبة على تورطه على مدى عقود في معاملات تجارية فاسدة". وأضافت الصحيفة "قال أحد مستشاريه إنه يميل إلى الدفع لكن تفاصيل آليات إعادة الأموال والنقد لم يتم التوصل إليها بعد". وذكرت بأنه "المحتمل أن يشمل الأمر أيضا تعهدات الولاء للأمير محمد بن سلمان". ونقلت "الفاينانشال تايمز" عن محتجز آخر قوله إن "السلطات تتطلع إلى تولي الملكية على أعماله الرئيسية". وأوضحت بأن "المسؤولين السعوديين لم يعلقوا على ذلك".

وبدأت أسر المشتبه بهم المحتجزين في الاستعانة بخبراء استشاريين للمساعدة في بذل الجهود لضمان الإفراج عن أقاربهم وتقليص الضرر الذي لحق بمصالحهم التجارية.