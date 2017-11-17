الاستئناف: السجن 7 سنوات لأربعة متهمين بحرق إطارات في بوري

2017-11-17 - 12:40 م

مرآة البحرين: قضت محكمة الاستئناف العليا بتأييد الأحكام الصادرة على أربعة مستأنفين، أدينوا بالتجمهر وإشعال حريق في إطارات على دوار صفر ببوري وسكب زيت على الشارع، وحكم عليهم بالسجن 7 سنوات مع آخرين وسابع حكم عليه بالحبس 3 سنوات وتغريمه مبلغ 500 دينار.

وتزعم السلطات أن "المستأنفون وثلاثة آخرون ومجهولون تجمهروا على الشارع العام بالقرب من دوار صفر بمنطقة بوري يوم 7 فبراير/شباط 2015 في حوالي الساعة الواحدة وخمس وخمسين دقيقة ظهرا بهدف الإخلال بالأمن العام وتعريض حياة المواطنين وأمنهم للخطر والتعدي على رجال الشرطة, وكان بحوزتهم عدد من الزجاجات الحارقة «مولوتوف» وعدد من الإطارات الخاصة بالسيارات وعبوة بترول، وأخرى بها زيت، حيث قاموا بسكب الزيت على الشارع في الاتجاهين ووضعوا إطارات وأحرقوها".

وتدعي السلطات أنها توصلت للمتهين عن طريق "التحريات".

أسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم جميعا في 7 فبراير/شباط 2015 اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف، وأشعلوا وآخرين مجهولين حريقا في عدد من الاطارات تنفيذا لغرض إرهابي، كما حازوا وأحرزوا وآخرين مجهولين عبوات مولوتوف.

وأسندت إلى المتهم الأول أنه صنع وحاز وأحرز عبوة قابلة للانفجار اسطوانة غاز محورة كقاذف بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس وأموالهم العامة والخاصة للخطر.

وحكمت محكمة أول درجة بالسجن 7 سنوات على ستة متهمين وقضت بحبس السابع 3 سنوات وتغريمه مبلغ 500 دينار، وبانقضاء الدعوى الجنائية بحق آخر، لوفاته بتاريخ 15/2/2016 في سنغافورة وأمرت بمصادرة المضبوطات، فطعن المستأنفون الأربعة على الحكم وقضت المحكمة بتأييد العقوبة المقضي بها.