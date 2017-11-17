الإليزيه: الحريري يصل باريس يوم السبت ويلتقي بماكرون

2017-11-17 - 1:01 م

مرآة البحرين (رويترز): قال مصدر في قصر الرئاسة الفرنسي إن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري سيصل إلى فرنسا يوم السبت ويلتقي مع الرئيس إيمانويل ماكرون.

ودعا ماكرون يوم الأربعاء رئيس وزراء لبنان وأسرته إلى فرنسا أملا في تسوية أزمة اندلعت عندما أعلن استقالته قبل نحو 12 يوما.