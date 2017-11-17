البنك الدولي يمنح اليمن 150 مليون دولار لاستعادة الخدمات الأساسية في ثلاث مدن
2017-11-17 - 1:10 م
مرآة البحرين (رويترز): وافق البنك الدولي يوم الخميس على منح اليمن الذي تمزقه الحرب 150 مليون دولار للمساهمة في استعادة الخدمات الأساسية في مدنه الأشد تضررا ومكافحة وباء للكوليرا.
وقع الاتفاقية مسؤول بالبنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، وستمولها المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك والتي تساعد الدول الأشد فقرا في العالم.
وقال بيان من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع "يستهدف المشروع الجديد مشكلات مثل انتشار القمامة ومياه الصرف غير المعالجة... وأيضا حل مشكلة توفير الكهرباء للخدمات الحيوية والاحتياجات العاجلة لإصلاح الطرق بهدف تحسين الانتقالات".
واندلعت حرب أهلية في اليمن في مارس/آذار 2015 بين الحوثيين المدعومين من إيران وحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي التي تدعمها السعودية.
وتغطي الاتفاقية العاصمة صنعاء ومدينة الحديدة على البحر الأحمر، وهما تحت سيطرة الحوثيين، إضافة إلى ميناء عدن في الجنوب، وهي العاصمة المؤقتة لحكومة هادي.
وسجلت حوالي 900 ألف حالة مشتبه بها للإصابة بالكوليرا في السبعة أشهر الماضية، بما في ذلك 2200 حالة وفاة.
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