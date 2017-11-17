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الإفراج عن عبدالله الحمادي بعد يومين من اعتقاله
2017-11-17 - 1:24 م
مرآة البحرين: أفرجت السلطات الأمنية البحرينية مساء أمس الخميس (16 نوفمبر/تشرين الثاني 2017) عن عبدالله الحمادي، الذي نشط مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي للحديث عن قضايا اقتصادية وخدمية.
وقال فيصل فولاذ الذي يرأس جمعية حقوقية مدعومة من الحكومة، عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك "نبارك إطلاق سراح الناشط البلوغر عبدالله الحمادي" دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وكانت النيابة العامة قررت حبس الحمادي بتهمة "إساءة استخدام أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية".
وكان الحمادي ظهر في فيديو يستغرب فيه استدعائه من قبل المباحث الجنائية بسبب حديثه عن ما قال إنها رسوم جديدة فرضتها إدارة المرور على المواطنين.
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