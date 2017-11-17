بيان: القوات العراقية تستعيد آخر بلدة تحت سيطرة داعش

2017-11-17 - 1:43 م

مرآة البحرين (رويترز): قال الجيش العراقي في بيان إن القوات العراقية استعادت السيطرة على بلدة راوة الحدودية آخر بلدة كانت تحت سيطرة تنظيم داعش.

وقال الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله في بيان من قيادة العمليات المشتركة إن القوات "تحرر قضاء راوة بالكامل ونرفع العلم العراقي فوق مبانيها".