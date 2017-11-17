"مركز البحرين" يوثق الانتهاكات في عاشوراء: استدعاء واعتقال 67 بينهم رجال دين

معزون وسط سحب من الغازات السامة بعد أن هاجمت قوات الأمن مراسم عاشوراء في النويدرات الشهر الماضي

2017-11-17 - 7:19 م

مرآة البحرين (خاص): حث مركز البحرين لحقوق الإنسان في بيان نشره على موقعه على الإنترنت السّلطات الأميركية على التّأكيد، في حوارها مع السّلطات البحرينية، على الحاجة إلى تغييرات ملموسة في دعم التزام البحرين بحرية الدّين والمعتقد.

ودعا المركز السّلطات البحرينية إلى توجيه دعوة إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الدين والمعتقد للقيام ببعثة إلى البحرين لتقييم وضع الحرية الدينية وإصدار توصيات لمكافحة التّعصب والطّائفية والتّمييز الديني. وجاءت هذه الدّعوة بمناسبة زيارة السّيد دوايت بشير، مدير الأبحاث والسّياسة في اللّجنة الأميركية للحريات الدّينية الدّولية في البحرين.

وكان التّقرير الذي أصدرته اللّجنة الأميركية للحريات الدّينية قد أظهر تدهور الحرية الدّينية في البحرين، خصوصًا الازدياد في التّحقيقات والإدانات لعدد من رجال الدّين، بالإضافة إلى منع بعضهم من الدّخول إلى مساجد محددة للصّلاة في منطقة الدّراز.

ووثق مركز البحرين لحقوق الإنسان تقويض السّلطات البحرينية لحرية الدّين والمعتقد لدى السكان الشّيعة، وفرض قيود مشددة على إقامة مراسم العزاء في عاشوراء في أكتوبر/تشرين الأول 2017.

ورصد المركز عددًا من الانتهاكات، بدءًا من إزالة اليافطات والأعلام والصور [التّابعة] للشّيعة واستدعاء 67 مواطنًا للتّحقيق بمن في ذلك عدد من رجال الدّين مثل الشّيخ حسن العالي والشّيخ هاني البناء والرادود علي حمادي، وتوقيف الرادود عبد الأمير البلادي لمدة يومين لأنّه دعا إلى الإفراج عن زميله.

وأضاف المركز أنه من بين الانتهاكات، تمّت مهاجمة قرية النويدرات والمعامير والمالكية بالغاز المسيل للدّموع ورصاص الشّوزن بسبب مقاومة [السّكان] لقوات الأمن أثناء قيامها بإزالة يافطات عاشوراء. وقد تمّ استهداف عدد من العوائل والأطفال بالغاز المسيل للدّموع.

كما استخدمت قوات الأمن القوة المفرطة والغاز المسيل للدّموع والرّصاص المطاطي ضد المواطنين الذين كانوا يتظاهرون بشكل سلمي قرب منزل الشّيخ عيسى أحمد قاسم، وهو رجل الدّين الأكثر بروزًا في البحرين.

وقال المركز إنّ هذه الانتهاكات المنتظمة من قبل السّلطات البحرينية تتعارض مع قوانين دستور مملكة البحرين، لا سيما المادة 22 التي تضمن "حرية أداء الشعائر الدينيّة والعمليات والاجتماعات الدينيّة وفقًا لعادات البلاد، وعلى الصعيد الدوليّ وفق معايير حقوق الإنسان".

وكانت عدة منظمات قد دعت الحكومة البحرينية لأن تنفذ بشكل كامل التوصيات [الصّادرة] عن لجنة تقصي الحقائق البحرينية، بما في ذلك تلك [التّوصيات المتعلقة] بحرية الدين والمعتقد والتحريض الطّائفي واحترام المعتقد.