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حملة #الإعتراف_تحت_التعذيب تنطلق الأحد بشهادات مصورة
2017-11-17 - 7:36 م
مرآة البحرين: يطلق نشطاء ومعتقلون سابقون وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي الأحد (19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017) حملة لكشف ممارسات التعذيب في البحرين.
الحملة التي ستنطلق تحت وسم #الإعتراف_تحت_التعذيب ستتضمن نشر شهادات مسجلة لمعتقلين تعرضوا للتعذيب في السجون البحرينية لإجبارهم على تقديم اعترافات تدينهم أمام المحاكم.
وكانت منظمات حقوقية قد أكدت أن البحرين تلجأ إلى التعذيب لانتزاع اعترافات من المعتقلين. ولم تستجب المنامة إلى المطالبات المتكررة بالسماح للمقرر الأممي الخاص بالتعذيب بزيارة السجون البحرينية.
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