بلومبيرغ: البحرين من بين 7 دول يحتمل أن تُصنّف في حالة «العجز عن تسديد الديون» بعد فنزويلا

2017-11-18 - 12:55 ص

مرآة البحرين: قال موقع بلموبيرغ المتخصص بالشئون الاقتصادية إن مدراء في الأسواق المالية العالمية يراقبون الدول التي يمكن أن تلحق بفنزويلا، والتي أعلنت مؤسسات التصنيف الائتمانية قبل أيام أنها باتت عاجزة عن الوفاء بديونها السيادية، بعد تخلّفها عن دفع 200 مليون دولار مستحقة عن سندات مالية.

ووفقا لمستثمرين ومتاجرين في سوق مقايضة الديون، قال بلومبيرغ إن هناك 7 دول في العالم تعتبر الأكثر عرضة لخطر التصنيف في حالة «العجز عن تسديد الديون»، من بينها البحرين، إلى جانب لبنان، مصر، تركيا، أوكرانيا، الإكوادور، وباكستان.

وقال الموقع إن الفارق في عوائد السندات ارتفع في البحرين أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى أعلى مستوياته منذ يناير/كانون الثاني، بعد أن عرف أنها طلبت مساعدات مالية من حلفائها الخليجيين.

وأضاف أن الدولة تبحث عن سد النقص في احتياطاتها الدولية وتفادي تخفيض قيمة العملة مع انخفاض أسعار البتول.

بلموبيرغ قال إنه بالرغم من أن جيران البحرين سيقدمون المساعدة لها في الغالب، إلا أنها مع ذلك يمكن أن تظل صاحبة أكبر عجز بالموازنة في الإقليم، وفقا لصندوق النقد الدولي.

وأشار الموقع إلى أن 4 من هذه الدول لم تسجل عجزا في سداد ديونها منذ إعلان استقلالها، وهي البحرين، لبنان، مصر، وباكستان.