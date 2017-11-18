وزارة الدفاع الأمريكية تأذن بالبدء في تنفيذ برنامج مشتريات مرتبط ببيع طائرات مقاتلة للبحرين وقطر

طائرة اف 16 في معرض الطيران الذي تقيمه البحرين كل عامين (أرشيفية)

2017-11-18 - 1:00 ص

مرآة البحرين: قال موقع متخصص بالشئون العسكرية إن وزارة الدفاع الأمريكية قد أذنت بالبدء في تنفيذ برنامج برنامج مشتريات تسليح للبحرين وقطر مع إعلانها في هذا السياق عن عقد بقيمة 643 مليون دولار مُنح لشركة جنرال إليكتريك.

ويغطي عقد مبيعات التسليح الخارجي الذي يمتد إلى 7 سنوات والذي أعلن في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، كمية غير معلنة من محركات جنرال إليكتريك F110-GE-129K، بالإضافة إلى معدات وخدمات مرتبطة بها.

وقال الموقع إن هذه هي أول صفقة مرتبطة بشراء البحرين لـ 22 طائرة مقاتلة من نوع F-16V وترقية 20 أخرى لذات المواصفات، وكذلك تصنيع 36 طائرة مقاتلة من نوع بوينغ F-15QA لقطر.