زيارة رئيس وزراء «جيرسي» للبحرين تشعل جدلا في برلمانها ونائب يصف وزير المالية البحريني بالديكتاتور

2017-11-18 - 1:14 ص

مرآة البحرين: أشعلت زيارة قام بها رئيس وزراء جزيرة جيرسي إيان غورست للبحرين جدلا في برلمان الأولى، وسط انتقادات من نواب.

وقال موقع إخباري في جيرسي (التي تحظى بحكم ذاتي وتتبع التاج البريطاني)، إن الاجتماع الذي عقد بين وزير المالية البحريني ورئيس وزراء جيرسي في المنامة لاقى نقدا من أحد النواب، الذي وصف الشيخ أحمد آل خليفة بأنه ديكتاتور عشوائي.

وقد رفض طلب سابق لحرية المعلومات قدّم من نواب آخرين لمعرفة إذا ما ناقش رئيس وزراء جيرسي مع المسئولين البحرينيين سجل البحرين في حقوق الإنسان خلال لقائه بهم.

ودافع وزير العلاقات الخارجية بجيريسي عن اللقاء مبررا بأن النقاشات بين وزراء جيرسي والسياسيين من أنحاء العالم تحظى بمستوى من السرية، وذلك خلال استجوابه عن اللقاء الذي جمع رئيس وزراء بلاده بالمسئولين في البحرين.

وقال الوزير إن الحكومة مهتمة بشدة بحقوق الإنسان وتدعم كل جهد لضمان الحفاظ على حقوق الإنسان في مختلف البلدان، وتحديدا تلك التي نتبادل العلاقات معها.

وأكد أنه سيكون متفاجئا بشدة إن لم تكن النقاشات بين رئيس وزرائه وبين المسئولين البحرينيين واسعة النطاق، لكنّه قال من غير الممكن أن أكون محددا حول هذه القضايا.