الأشغال والبلديات: الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من ممشى خليج توبلي

2017-11-18 - 1:23 م

مرآة البحرين: قالت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، أنها انتهت مؤخرًا من تنفيذ مشروع ممشى خليج توبلي (المرحلة الأولى) بتكلفة تتجاوز نصف مليون دينار في مرحلته الأولى.

وبيّن مدير إدارة الخدمات البلدية المشتركة بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، إبراهيم الجودر أن المشروع يقع على أرض مساحتها 8 آلاف متر مربع، ومتوقع افتتاحه خلال نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، إذ أن العمل جارٍ حاليًا على إعداد التصاميم الخاصة بالمرحلة الثانية.

وذكر أن الممشى يمتد على طول واجهة بحرية تتجاوز حوالي 400 متر بإطلالة مميزة على ضفاف خليج توبلي، ويمتد على طوله عدة مناطق خضراء، ويكتمل المنظر الجمالي بوجود نبات القرم الذي يعد من أهم العناصر المميزة لبيئة خليج توبلي.