ابتداء من الغد… فحص الوافدين في القطاع الخاص
2017-11-18 - 1:30 م
مرآة البحرين: ابتداء من يوم غد الأحد، سيدخل قرار وزارة الصحة، نقل خدمة فحص العمالة الوافدة إلى القطاع الخاص حيز التنفيذ، وذلك عبر مؤتمر صحفي تعقده الوزارة بحضور الجهات المعنية.
وحددت وزارة الصحة 14 مركزا طبيا للتنفيذ برقابة وترخيص الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية، إذ ستنتقل الخدمة من مظلة وزارة الصحة إلى القطاع الخاص رسميا، وستتم عملية حجز المواعيد الطبية للفحص عبر النظام الإلكتروني لحجز المواعيد فور دخول العامل مطار البحرين الدولي، إذ سيتم مباشرة تحديد اسم العيادة الطبية أو المركز الطبي الخاص الذي سيباشر فحص العامل، وستكون المواعيد مفتوحة ومتوافرة طوال العام، ويتم تحديدها مباشرة فور دخول العامل.
وقالت الوزارة إن مركز الرازي الصحي التابع لوزارة الصحة سيكون الجهة الرقابية خلال الفترة التي سيطبق فيها المشروع؛ من أجل التأكد من دقة الفحوصات الطبية والتطبيق السليم من قبل القطاع الخاص لخدمة الفحص الطبي.
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