منتدى البحرين: استمرار الاختفاء القسري لـ 7 مواطنين بينهم طفلان

2017-11-18 - 1:46 م

مرآة البحرين: قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان بأنّه تم رصد استمرار حالة الاختفاء القسري لسبعة مواطنين من خمس مناطق بحرينية بينهم طفلان لغاية 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، مشيرا إلى أنّ السلطات الأمنية دأب مؤخرا على استخدام جريمة الاختفاء القسري كأحد أساليب الضغط والانتقام من المعتقلين لأسباب تتصل بحرية التعبير عن الرأي والتجمع السلمي.

وأشار المنتدى في بيان له إلى أنّ الطفلين هما: صادق جعفر السماك من منطقة عالي، بلغ تعداد أيام الاختفاء 42 يوما منذ 5 أكتوبر/تشرين الأول 2017، ومحسن عبد الله العالي من منطقة بوري الذي بلغ تعداد أيام اختفائه 8 أيام منذ 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وأوضح المنتدى بأنّ الحالات الأخرى التي تم رصدها هي من مناطق: باربار وجرداب والمعامير، حيث سجلت المعامير ثلاثة حالات اختفاء قسري منذ 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

ولفت المنتدى إلى أنّ بقية المواطنين المتعرضين للاختفاء القسري هم كالتالي: السيد خليل إبراهيم الوداعي، من باربار منذ 7 نوفمبر/تشرين الثاني، بالإضافة إلى حسين إبراهيم الفردان من جرادب منذ 8 نوفمبر/تشرين الثاني، فيما المواطنين من منطقة المعامير هم: حسن جعفر مهدي، محمود عبد الزهراء عيسى، علي عبد الزهراء عيسى.