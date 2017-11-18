هيئة رقابة ألمانية تكمل تحقيقا بشأن قطر وشركة صينية يتعلق بدويتشه بنك

2017-11-18 - 1:51 م

مرآة البحرين (رويترز): قال مصدر مطلع إن هيئة الرقابة المالية الاتحادية (بافين) في ألمانيا لن تتخذ أي إجراء بعد إكمال تحقيق حول ما إذا كانت إتش.إن.ايه الصينية والأسرة القطرية الحاكمة كانا يعملان سويا بشأن استثماراتهما في دويتشه بنك.

وأبلغ المصدر رويترز طالبا عدم الكشف عن هويته بأن الهيئة كانت تجري تحقيقات بشأن ما إذا كان أكبر مستثمرين في أكبر بنك ألماني "يعملان بشكل مشترك"، وهو الأمر الذي يخالف القوانين ذات الصلة بالأوراق المالية.

وبدأت إتش.إن.ايه، التي خاضت سباقا لتنفيذ استحواذات عالمية خلال السنوات الماضية، تكوين حصتها في دويتشه بنك العام الحالي من خلال خطوات متعددة قائلة إن أسهم البنك "دون قيمتها واستثمار جذاب".

وبدأت الأسرة الحاكمة في قطر تكوين حصتها في عام 2014 خلال زيادة لرأس المال.

وحصلت كل من قطر وإتش.إن.ايه على مقعد في مجلس إدارة البنك.

وامتنع دويتشه بنك وإتش.إن.ايه عن التعليق بينما لم يتسن الاتصال بممثلين عن قطر للتعقيب على هذا التطور الذي تحدثت عنه وكالة بلومبرج للأنباء في وقت سابق.