وزارة العدل الألمانية تدعو لفرض حظر على الخطوط الجوية الكويتية

2017-11-18 - 1:53 م

مرآة البحرين (رويترز): قال مسؤول بارز في وزارة العدل الألمانية يوم الجمعة إن على الحكومة الألمانية إلغاء حقوق الهبوط للخطوط الجوية الكويتية بسبب الحظر الذي تفرضه على الركاب الإسرائيليين مضيفا أن مثل تلك التفرقة في المعاملة ليست مقبولة.

وناشد كريستيان لانج، وهو وزير دولة في الوزارة معني بالشؤون البرلمانية، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تبني فكرة حظر عمليات الخطوط الجوية الكويتية في ألمانيا بنفسها.

وقضت محكمة ألمانية يوم الخميس بأن شركة الخطوط الجوية الكويتية لها الحق في رفض نقل أي راكب إسرائيلي بسبب جنسيته وهو حكم قالت جماعات يهودية إنه يتسامح مع معاداة السامية.

وقال لانج لميركل في رسالة إنه تلقى عددا كبيرا من المكالمات الهاتفية من أفراد من الطائفة اليهودية في البلاد ومن آخرين في إسرائيل يعبرون فيها عن صدمتهم من قرار المحكمة الذي صدر بعد أيام فقط من إحياء ألمانيا ذكرى المذابح النازية ضد اليهود في التاسع من نوفمبر تشرين الثاني 1938.

وقال "لا يمكن أن نقول لن يحدث هذا أبدا في مراسم إحياء ذكرى لكن نقف بعدها صامتين عندما يدعو نشطاء في ألمانيا لمقاطعة إسرائيل أو عندما، في مثل تلك الحالة، ترفض شركة طيران نقل مواطنين إسرائيليين".

وتعهدت شركة المحاماة التي تمثل المدعين في القضية باستئناف الحكم.

وانتقد نائب وزير الخارجية الألماني مايكل روث سياسة شركة الطيران أيضا وقال لصحيفة دي فيلت إنه تواصل مع السفير الكويتي في ألمانيا بشأن الأمر.

وقال وزير النقل الألماني كريستيان شميت لصحيفة بيلد إن التفرقة ضد ركاب شركات الطيران بسبب جنسيتهم غير مقبولة وأضاف أن الحكومة الألمانية تناقش الأمر مع الحكومة الكويتية "في اتصالات على مستوى وزاري".

ولم تستجب شركة الطيران لطلب عبر البريد الإلكتروني للتعليق على الأمر.