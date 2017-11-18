وزير الخزانة: الولايات المتحدة تراقب الوضع في السعودية

2017-11-18 - 2:04 م

مرآة البحرين (رويترز): قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين يوم الجمعة إن الولايات المتحدة تراقب عن كثب الوضع في السعودية وسط تقارير عن اتفاقات تنازل عن الأصول بين السلطات السعودية والمحتجزين في حملة على الفساد بالمملكة.

وأبلغ منوتشين تلفزيون سي.ان.بي.سي عندما سُئل عن اتفاقات لتسليم الثروات مقابل إطلاق سراح المحتجزين "أعتقد أن ولي العهد (الأمير محمد بن سلمان) يبلي بلاء حسنا على صعيد إحداث تحول بالبلاد" مضيفا أن الولايات المتحدة "تراقب الوضع بالتأكيد".