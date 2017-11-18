2017-11-18 - 2:10 م

مرآة البحرين (أ ف ب): أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة عن استعداده "للحوار" مع إيران التي اتهمت باريس بأنها "منحازة" بعد الانتقادات التي تحدثت فيها باريس عن "محاولات الهيمنة" الإيرانية في الشرق الأوسط.

وقال ماكرون في غوتنبرغ السويدية إن "رد الفعل الإيراني أساء تقدير الموقف الفرنسي"، مضيفا أن "الجميع" لديهم "مصلحة في السعي إلى الهدوء".

يأتي تصريح الرئيس الفرنسي بعد أن اتهمت إيران باريس بأنها "منحازة" بعد الانتقادات التي وجهها وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان لإيران بشأن "محاولات الهيمنة" الإيرانية في الشرق الأوسط.

وقال ماكرون إن فرنسا تتمسك بخط (...) يتمثل ببناء السلام، وعدم التدخل في أية نزاعات محلية أو إقليمية، وعدم الوقوف مع فريق ضد آخر، في وقت يريد كثر استدراج القوى الغربية إلى مواجهة تزداد حدة بين السنة والشيعة".

وتابع الرئيس الفرنسي أن "دور فرنسا هو بالتحدث مع الجميع"، مشددا على أن "الجميع" لديهم "مصلحة في السعي إلى الهدوء".

وأضاف ماكرون الذي أعلن أنه ينوي زيارة إيران في 2018 "نتمنى أن تتبع إيران استراتيجية في المنطقة أقل هجومية وأن تتمكن من توضيح سياستها (الصاروخية) البالستية التي يبدو أنها لا تخضع لضوابط".