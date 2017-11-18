الحصيلة النهائية لزلزال إيران هي 436 قتيلا والوضع لا يزال حساسا

2017-11-18 - 2:25 م

مرآة البحرين (أ ف ب): أسفر الزلزال الذي ضرب غرب إيران مساء الأحد عن مقتل 436 شخصا، وفق حصيلة رسمية جديدة أعلنها التلفزيون الرسمي، فيما كانت حصيلة سابقة قد تحدثت عن 433 قتيلا.

وأفادت وسائل إعلامية إيرانية نقلا عن مصادر رسمية مختلفة أن عدد الجرحى نتيجة الكارثة يتراوح بين 7700 و9400.

وسقط جميع الضحايا في محافظة كرمنشاه الحدودية مع العراق حيث أدى الزلزال إلى مقتل ثمانية أشخاص.

وأفادت وكالة الأنباء الطالبية (ايسنا) بأن السلطات المحلية أعلنت أن كل المدارس في المحافظة ستغلق أبوابها بدءا من الإثنين وستعيد فتحها السبت، وهو اليوم الأول في الأسبوع في إيران، باستثناء المدارس في مدن سربل ذهاب وقصر شيرين وثلاث باباجاني، الأكثر تضررا جراء الهزة الأرضية.

وفي المحصلة، دُمر أو تضرر حوالى 30 ألف منزل، وفق التقديرات المحلية في وقت يواجه عشرات آلاف الأشخاص احتمال العيش خارج منازلهم.

ونُصبت 51 ألف خيمة في المناطق المنكوبة مخصصة للإقامة الطارئة، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا".

وفيما تتضاعف المبادرات الشعبية في البلاد لاستكمال مساعي الطوارئ التي تقدمها السلطات، أطلق المتحدث باسم خلية الأزمة التي أنشأتها الحكومة بهنام سعيدي عبر التلفزيون الرسمي نداءً من أجل تقديم أغطية بلاستيكية.

ونظرًا إلى توقّع الأرصاد الجوية هطول أمطار في الأيام المقبلة في المناطق المنكوبة، أبدى سعيدي خشيته من أن تكون الخيم غير كافية لحماية العائلات من المطر.