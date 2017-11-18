فيديو: الخارجية الأمريكية تتابع قضية عائلة الوداعي عن كثب وقلقة من انتزاع اعترافاتهم بالإكراه

2017-11-18 - 3:27 م

مرآة البحرين (خاص): قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تتابع قضية عائلة الناشط الوداعي عن كثب، مجددة قلقها من الأنباء التي وردت عن انتزاع اعترافاتهم تحت الإكراه.

وفي مؤتمر صحفي عقد بمنبى الخارجية الأمريكية (الجمعة 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2017) قالت المتحدث باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت إن الولايات المتحدة تتابع قضية عائلة الناشط سيد أحمد الوداعي، عن كثب، لكنها لفتت إلى أن ممثلي السفارة لم يحضروا المحاكمة لأسباب غير معلومة.

وأضافت "نحن نشعر بالقلق إزاء هذه الإدعاءات، لقد تنامى إلى سمعنا أن اعترافاتهم تم الحصول عليها تحت الإكراه، وسيكون هذا الأمر بالتأكيد موضع اهتمامنا، نحن نتابع القضية عن كثب".

وأكملت "نحن لم نحضر المحاكمة في البحرين، نحاول أن نكون في حاضرين في جميع المحاكمات المهمة، لكنني لا أعرف لماذا لم يتمكن ممثلو السفارة من حضور محاكمة عائلة الوداعي. أستطيع أن أقول لكم أننا نواصل إثارة قضايا متعلقة بحقوق الإنسان مع الحكومة البحرينية".

وختمت بالقول "نحن نشعر بالقلق إزاء احتجاز هؤلاء الأشخاص، كما نشعر بالقلق من احتمال انتزاع اعترافاتهم تحت الإكراه، ومن احتمال أن يكون قد صدر الحكم عليهم لأن أحد أفراد أسرتهم انتقد الحكومة".