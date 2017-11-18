2017-11-18 - 3:36 م

مرآة البحرين: قالت علياء رضي زوجة زعيم المعارضة البحرينية المعتقل الشيخ علي سلمان إن مبنى الرموز في سجن جو بات معزولا بشكل كامل عن العالم الخارجي بعد منع التلفزيون والصحف اليومية عنهم.

وتتزامن هذه الإجراءات مع إحالة السلطات البحرينية لزعيم المعارضة الشيخ علي سلمان للمحاكمة على خلفية اتهامات بـ "التخابر" مع قطر، مبنية على اتصالات هاتفية مع مسؤولين قطريين بارزين وسلمان إبان أحداث 2011.

وفي وقت سابق قالت رضي إن سلمان تفاجأ بإحالته للمحاكمة، ولم يكن يعلم بها، إلا عبر اتصال هاتفي مع عائلته.