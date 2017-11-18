» أخبار
تزامنا مع محاكمة زعيم المعارضة في قضية "التخابر" مع قطر… الرموز في سجن جو بلا صحف أو تلفزيون
2017-11-18 - 3:36 م
مرآة البحرين: قالت علياء رضي زوجة زعيم المعارضة البحرينية المعتقل الشيخ علي سلمان إن مبنى الرموز في سجن جو بات معزولا بشكل كامل عن العالم الخارجي بعد منع التلفزيون والصحف اليومية عنهم.
وتتزامن هذه الإجراءات مع إحالة السلطات البحرينية لزعيم المعارضة الشيخ علي سلمان للمحاكمة على خلفية اتهامات بـ "التخابر" مع قطر، مبنية على اتصالات هاتفية مع مسؤولين قطريين بارزين وسلمان إبان أحداث 2011.
وفي وقت سابق قالت رضي إن سلمان تفاجأ بإحالته للمحاكمة، ولم يكن يعلم بها، إلا عبر اتصال هاتفي مع عائلته.
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-11-18الإفراج عن السيد أحمد الماجد بعد قضائه حكما بالسجن 5 سنوات
- 2017-11-18المحكوم بالإعدام ماهر الخباز مصاب بإصابات بليغة بعد ضربه لتأخره في دورة المياه
- 2017-11-18فريدوم هاوس تصنّف نبيل رجب من بين وجوه حرية الإنترنت في العالم
- 2017-11-18نائب بريطاني يتّهم سفارة البحرين بالتواطؤ في الانتقام من عائلة الوداعي ويطالب باستدعاء السفير
- 2017-11-18منتدى البحرين: استمرار الاختفاء القسري لـ 7 مواطنين بينهم طفلان
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus