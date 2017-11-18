نائب بريطاني يتّهم سفارة البحرين بالتواطؤ في الانتقام من عائلة الوداعي ويطالب باستدعاء السفير

قائد الجيش خليفة بن أحمد آل خليفة (يمين) مستقبلا فواز بن محمد (يسار) بمناسبة تعيينه سفيرا للبحرين لدى المملكة المتحدة (أرشيفية)

2017-11-18 - 7:24 م

مرآة البحرين: اتهم أحد كبار النواب البريطانيين سفارة البحرين في لندن بـ "التواطؤ" في تعذيب واستجواب أفراد أسرة الناشط البحريني سيد أحمد الوداعي، بعد أن أبلغت السفارة النائب أن عائلة الوداعي أدينت من قبل "محكمة بحرينية مستقلة" قبل أسبوع من إدانتها الفعلية في 30 أكتوبر/تشرين الأول.

واعتبر النائب أن السفارة كانت "تتآمر" في أعمال انتقامية ضد أفراد عائلة الناشط الحقوقي المقيم في بريطانيا ، والذين قضت محكمة بحرينية مؤخرا بسجنهم بتهم كيدية، موجّها تحذيرا حول ذلك إلى وزير الخارجية البريطاني.

وحث النائب توم بريك، المتحدث باسم حزب الليبراليين الديمقراطيين لشئون البريكسيت والتجارة الدولية، حث بوريس جونسون على استدعاء سفير البحرين للسعي إلى وضع حد لاحتجاز عائلة الناشط الحقوقي والتهديدات التي يتعرضون لها.

وكتب بريك في رسالة بعث بها إلى وزير الخارجية "آمل أن تتفقوا معي على أن الانتقام من السيد الوداعي وعائلته يجب أن يتوقف فورا، وأن يكون من المتوقع صدور اعتذار عن سفارة البحرين في لندن لأسرة الوداعي عن سلوكها، ويتم تشجيع ذلك من قبل وزارتك".

وقال إن حكومة البحرين كانت قد اتهمت الوداعي من قبل بتهريب الأسلحة واستخدمت هذا الادعاء لاستجواب زوجته، وقال كذلك إن أفراد عائلة الوداعي الآخرين اعتقلوا وعذبوا وحقق معهم عن عمله في المملكة المتحدة.

وتضيف رسالة بريك مزيدا من الضغوط على جونسون لإثارة القضية بعد أن دعا 18 نائبا إلى عقد جلسة نقاش في البرلمان لإدانة الحكم ضد عائلة الوداعي.