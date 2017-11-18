فريدوم هاوس تصنّف نبيل رجب من بين وجوه حرية الإنترنت في العالم
2017-11-18 - 8:22 م
مرآة البحرين: على هامش تقريرها السنوي عن حريات الصحافة في العالم، صنّفت فريدوم هاوس 12 شخصا كأثر الشخصيات البارزة في محاربة الظلم من خلال نشاطهم عبر الإنترنت. وجاء من بين هذه الشخصيات الناشط الحقوقي البحريني نبيل رجب، والذي تعتقله السلطات منذ منتصف العام الماضي.
وعن رجب، قالت المنظمة، إنه أحد أبرز الناشطين الحقوقيين في البحرين، وأكثر المغردين من حيث عدد المتابعين في تويتر، دخل السجن عدة مرات منذ 2012، وذلك فيما يتعلق بقضايا مختلفة مرتبطة بنشاطه على الإنترنت. وفي عام 2016، حكم عليه بالسجن بسبب تغريدات وريتويت انتقدت مقتل مدنيين بسبب غارات جوية لقوات التحالف بقيادة السعودية في اليمن، وتغريدات أخرى اتّهم فيها قوات الأمن بتعذيب محتجزين في سجن جو في البحرين؛ وقد وجهت إليه تهمة نشر شائعات أثناء الحرب وإهانة هيئة قانونية على التوالي، وهو يواجه عقوبة السجن لمدة 15 عاما.
وقد احتجز رجب في الحبس الانفرادي حتى أبريل/نيسان 2017، عندما نقل إلى مستشفى. وفي يوليو/تموز، أدين غيابيا بتهم نشر "أخبار كاذبة" فيما يتصل بتعليقات على التلفزيون عن التعذيب في سجن جو. بقيت القضية المتعلقة بنشاطه على تويتر مفتوحة؛ وفي غضون ذلك، نقل من المستشفى إلى سجن جو، حيث يتعرض لخطر الوقوع ضحية لنفس الإساءات التي سعى إلى كشفها.
- 2017-11-18الإفراج عن السيد أحمد الماجد بعد قضائه حكما بالسجن 5 سنوات
- 2017-11-18المحكوم بالإعدام ماهر الخباز مصاب بإصابات بليغة بعد ضربه لتأخره في دورة المياه
- 2017-11-18نائب بريطاني يتّهم سفارة البحرين بالتواطؤ في الانتقام من عائلة الوداعي ويطالب باستدعاء السفير
- 2017-11-18تزامنا مع محاكمة زعيم المعارضة في قضية "التخابر" مع قطر… الرموز في سجن جو بلا صحف أو تلفزيون
- 2017-11-18منتدى البحرين: استمرار الاختفاء القسري لـ 7 مواطنين بينهم طفلان
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus