فريدوم هاوس تصنّف نبيل رجب من بين وجوه حرية الإنترنت في العالم

2017-11-18 - 8:22 م

مرآة البحرين: على هامش تقريرها السنوي عن حريات الصحافة في العالم، صنّفت فريدوم هاوس 12 شخصا كأثر الشخصيات البارزة في محاربة الظلم من خلال نشاطهم عبر الإنترنت. وجاء من بين هذه الشخصيات الناشط الحقوقي البحريني نبيل رجب، والذي تعتقله السلطات منذ منتصف العام الماضي.

وعن رجب، قالت المنظمة، إنه أحد أبرز الناشطين الحقوقيين في البحرين، وأكثر المغردين من حيث عدد المتابعين في تويتر، دخل السجن عدة مرات منذ 2012، وذلك فيما يتعلق بقضايا مختلفة مرتبطة بنشاطه على الإنترنت. وفي عام 2016، حكم عليه بالسجن بسبب تغريدات وريتويت انتقدت مقتل مدنيين بسبب غارات جوية لقوات التحالف بقيادة السعودية في اليمن، وتغريدات أخرى اتّهم فيها قوات الأمن بتعذيب محتجزين في سجن جو في البحرين؛ وقد وجهت إليه تهمة نشر شائعات أثناء الحرب وإهانة هيئة قانونية على التوالي، وهو يواجه عقوبة السجن لمدة 15 عاما.

وقد احتجز رجب في الحبس الانفرادي حتى أبريل/نيسان 2017، عندما نقل إلى مستشفى. وفي يوليو/تموز، أدين غيابيا بتهم نشر "أخبار كاذبة" فيما يتصل بتعليقات على التلفزيون عن التعذيب في سجن جو. بقيت القضية المتعلقة بنشاطه على تويتر مفتوحة؛ وفي غضون ذلك، نقل من المستشفى إلى سجن جو، حيث يتعرض لخطر الوقوع ضحية لنفس الإساءات التي سعى إلى كشفها.