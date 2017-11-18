المحكوم بالإعدام ماهر الخباز مصاب بإصابات بليغة بعد ضربه لتأخره في دورة المياه

2017-11-18 - 8:39 م

مرآة البحرين: ذكرت معلومات أن المعتقل المحكوم بالإعدام ماهر الخباز تعرض لإصابات بليغة بعد أن اعتدت عليه مجموعة من حرس السجن بالضرب، قبل أن يتم نقله لمكان مجهول بحسب معتقلين.

وبينت معلومات أن الخباز تعرض للضرب بسبب تأخره في دورة المياه.

وقام الشرطي وليد الرفاعي بمهاجمة الخباز في غرفته ومزّق القرآن وكسّر الترب التي يصلي عليها، مما دعا الخباز لدفعه خارجا.

وأضافت المعلومات أن الرفاعي استدعى مجموعة من حراس السجن وانهالوا بالضرب على الخباز قبل أن يقوموا بنقله لجهة غير معلومة.

وحملت عائلة الخباز وزير الداخلية ومدير سجن جو المسؤولية الكاملة عن سلامة ابنهم مطالبين بالكشف عن مكان احتجازه.