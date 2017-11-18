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الإفراج عن السيد أحمد الماجد بعد قضائه حكما بالسجن 5 سنوات

السيد أحمد الماجد في باربار (18 نوفمبر 2017) بعد الإفراج عنه لقضائه حكما بالسجن 5 سنوات
السيد أحمد الماجد في باربار (18 نوفمبر 2017) بعد الإفراج عنه لقضائه حكما بالسجن 5 سنوات

2017-11-18 - 9:05 م

مرآة البحرين: أفرجت السلطات البحرينية في وقت متأخر الجمعة (17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017) عن عضو جمعية العمل الإسلامي (أمل) رجل الدين الشيعي السيد أحمد الماجد بعد قضائه حكما بالسجن 5 أعوام.

وكانت محكمة بحرينية قد دانت الماجد وقياديين في العمل الإسلامي بسبب مواقفهم المعارضة لنظام الحكم.

واتهمت السلطات الماجد وآخرين بتأسيس جماعة لتعطيل العمل بالدستور.

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