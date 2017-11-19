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البحرين تدعو العراق إلى الإسراع في انعقاد اللجنة المشتركة
وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري مستقبلا سفير البحرين لدى بغداد صلاح المالكي
2017-11-19 - 2:46 ص
مرآة البحرين: دعا وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة نظيره العراقي إبراهيم الجعفري إلى الإسراع في عقد اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين.
وخلال لقائه سفير البحرين لدى بغداد صلاح المالكي السبت (18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017) تسلم الجعفري دعوة لزيارة المنامة، وفقا لبيان صادر عن مكتب الجعفري.
وأشار المالكي إلى مُشيراً أن المرحلة المقبلة ستشهد تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين في إطار تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.
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