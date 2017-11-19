توظيف اتباع نظام صدام وتجنيسهم في البحرين يقلق بغداد والسفير يرد بكلام عام دون نفي

2017-11-19 - 1:53 م

مرآة البحرين: أجرى سفير البحرين لدى العراق صلاح المالكي، لقاء صحافيا -عبر الفيديو- مع وكالة الغد برس العراقية، تحدث فيه عن أهم الأمور في العلاقات بين البلدين، وقال السفير أنه تم تكليفه من قبل وزير الخارجية خالد بن أحمد آل خليفة بإنشاء لجنة مشتركة بين البحرين والعراق، مشيرا إلى أنه بصدد تشكيلها حاليا بهدف إيجاد تعاون في شتى المجالات الأمنية والإعلامية والمصرفية والتجارية والزراعية وغيرها.

وفي حين قال السفير إن "قضية عدم تسليم الارهابيين المطلوبين أمنيًا للبحرين قد يؤثر على بعض الخطوات التي تسير للأمام"، نافياً وجود اي عنصر عراقي مطلوب أمنيا من الحكومة العراقية على ارض البحرين.

وقال المالكي "ان بعض العناصر الإرهابية المطلوبة أمنيا للبحرين، ومن الفارين الى العراق ينضمون تحت لواء الحشد الشعبي، ويفتخرون بذلك عبر مقاطع فيديو ووسائل التواصل الاجتماعي، كاشفا ان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي طلب التحقيق في الأمر، ورفضه لوجود أجانب في الحشد الشعبي ممن هم تحت لواء الدول".

ولدى سؤاله عن استضافة البحرين مطلوبين في العراق والحديث عن وجود مطلوبين للعراق من ازلام النظام السابق في اجهزته القمعية يتخذون البحرين ملجأ لهم، بل الحديث يتم عن تجنيسهم من قبل مملكة البحرين واستعمالهم في وظائف امنية، وعن سبب عدم تسليمهم للعراق ؟، رد السفير بكلام عمومي بقوله "أولا دعني أؤكد لك أن البحرين لن ولم تكن ارضا ينبعث منها الشر الى محيطها الاقليمي والدولي، وبالنسبة للعراق فليس هناك اي مطلوب للعراق على ارض البحرين، وليس هناك اي كيان موجود في البحرين يسيء للعراق، بل ليس هناك إنسان يجاهر بعدائه للعراق في البحرين، ونحن لا نسمح لاي شخص ان يقيم معرضا لضحايا معينين، لهذا نحن نتمنى من المسؤولين العراقيين التحقيق في ما جرى في كربلاء طول هذه السنين (معرض صور الشهداء)، لماذا هذا يحصل ولمصلحة من؟.