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هذه الليلة شهادات مصورة في حملة #الإعتراف_تحت_التعذيب
2017-11-19 - 2:06 م
مرآة البحرين: تنطلق مساء اليوم الأحد (19 نوفمبر2017) نشطاء ومعتقلون سابقون وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي حملة لكشف ممارسات التعذيب في البحرين.
الحملة التي ستنطلق تحت وسم #الإعتراف_تحت_التعذيب ستتضمن نشر شهادات مسجلة لمعتقلين تعرضوا للتعذيب في السجون البحرينية لإجبارهم على تقديم اعترافات تدينهم أمام المحاكم.
وكانت منظمات حقوقية قد أكدت أن البحرين تلجأ إلى التعذيب لانتزاع اعترافات من المعتقلين. ولم تستجب المنامة إلى المطالبات المتكررة بالسماح للمقرر الأممي الخاص بالتعذيب بزيارة السجون البحرينية.
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