المحكمة الكبرى الجنائية تؤيد حكم الحبس سنة مع النفاذ للمعتدي على طليقته
2017-11-19 - 2:08 م
مرآة البحرين: صرح محمد صلاح رئيس نيابة المحافظة الشمالية بأن المحكمة الكبرى الجنائية الثانية أصدرت حكمها اليوم بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة فى واقعة اعتداء شخص على طليقته بالحبس سنة مع النفاذ.
حيث تتلخص الواقعة بتلقي النيابة العامة بلاغاً من مركز شرطة الخميس بقيام شخص بالاعتداء على سلامة جسم طليقته وقد سبب لها إصابات في أماكن متفرقة من جسمها.
وباشرت النيابة العامة التحقيق فور ورود البلاغ إليها، واستجوبت المتهم وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق ، كما انتقلت إلى مستشفى السلمانية واستمعت لأقوال المجني عليها وشهود الواقعة وانتدبت الطبيبة الشرعية التي أوقعت الكشف الطبي عليها وقدمت تقريرها فتم احالة المتهم الى المحكمة الصغرى الجنائية محبوساً حتى قضت بحبسه سنة مع النفاذ فاستأنف المتهم الحكم أمام المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها سالف البيان.
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