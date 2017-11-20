الجرائم الاقتصادية: زيادة جرائم الشيكات بدون رصيد 23 بالمئة خلال عام

2017-11-20 - 1:17 م

مرآة البحرين: أوضحت أرقام نشرها مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية حسين سلمان مطر، أن جريمة "الشيكات بدون رصيد" شهدت زيادة بلغت 23.5% سنويا، بالمقارنة ما بين العام 2015 و2016.

ووفق الأرقام التي نشرها مطر، فإن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية باشرت 789 قضية في العام 2015، و975 قضية في العام 2016، وهو ما يعني زيادة نسبية بلغت 23.5% وزيادة عددية تقدر بـ 186 قضية.

ولم يوضح مطر أسباب ارتفاع نسبة الجرائم، أو خطة وزارة الداخلية في مكافحتها والحد منها.