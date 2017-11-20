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بلدي المحرق يفرض غرامات على رمي المخلفات في المنتزهات والحدائق والمرافق العامة
2017-11-20 - 1:25 م
مرآة البحرين: وافق مجلس بلدي المحرق على مقترح رئيس المجلس محمد آل سنان بفرض غرامات على رمي المخلفات وأعمال التخريب في المتنزهات والحدائق والمرافق العامة.
وبرر رئيس المجلس المقترح أن الكثير من المرافق العامة تتعرض لأعمال تخريب مستمرة، ما يؤدي لاستنزاف الميزانية لأعمال الصيانة المستمرة، إضافة إلى أن رمي المخلفات بشكل مستمر أدى لإشغال عمال النظافة في عملية تنظيف المخلفات.
بدوره، علق العضو عن دائرة الدير وسماهيج، علي النصوح على ذلك، وقال: «أعتقد أن فرض الرسوم على دورات المياه أيضا سيحد من أعمال التخريب، هناك الكثير من الناس لا يتعامل بمسؤولية مع المنشآت العامة، وتكثر فيها أعمال التخريب حتى باتت غير قابلة للاستخدام، على الرغم من أن البلدية تستهلك الكثير من الميزانيات في أعمال الصيانة المستمرة».
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