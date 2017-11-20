المرور: سحب رخص قيادة 3 أشخاص لمدة 3 أشهر بسبب تكرار المخالفات

2017-11-20 - 1:33 م

مرآة البحرين: أعلنت الإدارة العامة المرور أنه تم سحب 3 رخص قيادة لمدة 3 أشهر خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لسواق تكررت منهم بعض المخالفات المرورية وتعمدوا التجاوز من خط الطوارئ، موضحة إلى أنه تم ضبطهم عن طريق التقنية الحديثة في غرف العمليات.

جدير بالذكر أن نظام النقاط يطبق على السائق الذي يرتكب مخالفة من الجدول الوارد في قرار رقم (153) لسنة 2015، وفي حال وصول النقاط إلى (20) نقطة تسحب الرخصة للمرة الأولى مدة 3 أشهر، ويشترط لاستردادها اجتياز دورة توعوية بالإدارة العامة للمرور .