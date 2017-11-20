تأجيل قضية نبيل رجب حتى 31 ديسمبر والخبير الفني لم يتوصل إلى أن التغريدات محل الاتهام تخصه

2017-11-20 - 3:08 م

مرآة البحرين: أمرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى باستدعاء الضابط الذي فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالحقوقي البارز ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب، مع تأجيل القضية حتى 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

حيث تتهمه السلطات بنشر تغريدات تنتقد حرب اليمن.

وفي جلسة أمس الأحد 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، المتهم فيها رجب "ببث أخبار كاذبة وإشاعات مغرضة"، عبر تغريدات تنتقد حرب اليمن، قرر الخبير الفني الذي انتدبته المحكمة أنه لم يتوصل فنيا إلى أن نبيل رجب هو صاحب التغريدات محل الاتهام.