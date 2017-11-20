الخارجية الإيرانية: على السعودية وقف حربها على اليمن وإنهاء تدخلها العسكري في البحرين

2017-11-20 - 3:12 م

مرآة البحرين: طالب المتحدث باسم الخارجية الإيراني بهرام قاسمي، السعودية بوقف حربها على اليمن وإنهاء تدخلها العسكري في البحرين، والتوقف عن سياساتها الضاغطة على لبنان وقطر.

وفي مؤتمر صحفي عقده قاسمي بمبنى الخارجية الإيرانية (الإثنين 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2017) قال قاسمي رداً على بيان جامعة الدول العربية إن السعودية تعمل على تسعير الخلافات في المنطقة عن طريق تنفيذ سياسات إسرائيل وإبعاد الشعوب والدول الاسلامية عن قضية احتلال فلسطين، حيث نجحت عن طريق ممارسة الضغوط وفرض سياسات ونشر دعاية من إصدار بيان كاذب باسم وزراء الخارجية العرب.

وأضاف أن إيران "تدعو السياسيين في السعودية للكف عن عدوانهم الوحشي على أبناء جلدتهم من العرب في اليمن ووقف جرائم ضد النساء والأطفال، إن أرادوا أن يحصلوا على نتائج لهذه البيانات".

وختم بهرام قاسمي كلامه بالقول أن إيران "تطالب السعودية بإنهاء سياساتها الضاغطة على بقية إخوانها العرب في لبنان وقطر والكف عن التدخل العسكري في البحرين والسماح لأبناء هذا البلد بإقامة حوار فيما بينهم للوصول إلى حل سلمي لحل الأزمة الحالية" على حد قوله.