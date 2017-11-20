2017-11-20 - 3:17 م

مرآة البحرين: استقبل رئيس وزراء البحرين خليفة بن سلمان آل خليفة، السفير الأمريكي الجديد جستن هيكس سيبريل في قصر القضيبية.

وخلال اللقاء أكد رئيس الوزراء على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين لافتا إلى "التفهم الذي تبديه الإدارة الأمريكية للتحديات التي تواجه المنطقة وبخاصة ما يتعلق بأمن دولها واستقرارها".

وقال بيان رسمي أنه تم استعراض "التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية".