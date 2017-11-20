2017-11-20 - 3:27 م

مرآة البحرين (أ ف ب): اعتبر وزير خارجية البحرين في كلمة الأحد خلال اجتماع طارىء لوزراء الخارجية العرب في القاهرة أن لبنان "تحت السيطرة التامة" لحزب الله، وأن هذا الحزب يعبر "دولنا جميعا وهذا تحد للأمن القومي العربي".

وقال خالد بن أحمد آل خليفة "الجمهورية اللبنانية رغم علاقتنا معها كبلد عربي شقيق ومحبتنا وتقديرنا للشعب اللبناني إلا أنها تتعرض لسيطرة تامة من هذا الحزب"، مشيرا إلى الحزب الشيعي القوي.

وأضاف "إيران لا تحاربنا فقط مباشرة، نعم هي تحارب وتقوم بأمور كثيرة لكن لها أيضا أذرع في المنطقة، وأكبر ذراع لها موجود الآن هو ذراع حزب الله".

وتابع "هذا الحزب موجود في لبنان والعراق وسوريا وفي أماكن كثيرة، ومتمثل في شخصية الحوثيين (في اليمن) وهذا هو التحدي الكبير اليوم للأمن العربي".

واتهم إيران بأنها "تحاول إسقاط دولنا والسيطرة والهيمنة بكل وضوح، ولا تتورع عن القيام بأي شيء للوصول إلى هذا الهدف".

ويعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا طارئا لبحث "سبل التصدي للتدخلات الإيرانية" في الدول العربية بناء على طلب السعودية.