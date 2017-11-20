إيران لا تواجه مشكلة في تمويل صفقة طائرات - مسؤول

2017-11-20 - 3:31 م

مرآة البحرين (رويترز): نقلت وسائل الإعلام الرسمية في إيران عن أصغر فخرية كاشان نائب وزير النقل قوله إن إيران لا تواجه مشكلة في تدبير تمويل صفقاتها لشراء طائرات وأن تسليم الطائرات التي تم شراؤها سيتم في موعده.

وأشار التقرير إلى أن وسيلة إعلام إيرانية،‭ ‬لم يحدد اسمها،‭ ‬ذكرت في الآونة الأخيرة أن شركة ايرباص باعت طائرات كان من المزمع تسليمها إلى إيران لزبائن آخرين بسبب مواجهة إيران مشكلات في تدبير التمويل.

ووصف فخرية كاشان يوم السبت هذا التقرير بأنه "إشاعة وكذبة إعلامية".

"تم الانتهاء من التمويل..وحتى الآن لا يوجد تغيير في هذا الموقف".

"توقيت تسليم الطائرات يتفق مع العقود".

وقال إن الطائرة التالية سيتم تسليمها الصيف المقبل.

وقالت إيرباص في يونيو/حزيران إن شركتي طيران إيرانيتين طلبتا شراء 73 طائرة.

ووقعت شركة الطيران المحلية الإيرانية (زاجروس) مذكرة تفاهم لشراء 20 طائرة من طراز (أيه 320 نيو) وثماني طائرات من طراز (أيه 330 نيو) في حين وقعت شركة (إيران ايرتور) المخصخصة مذكرة تفاهم لشراء 45 طائرة من طراز (أيه 320 نيو) .

وطلبت إيران أكثر من 200 طائرة منذ رفع العقوبات الدولية التي كانت مفروضة عليها العام الماضي مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية.

وطلبت شركة طيران (إيران اير) 100 طائرة من إيرباص و80 طائرة من شركة بوينج الأمريكية و20 محركا توربينيا من شركة (أيه.تي.أر) ولكن الغموض بشأن التمويل عرقل تنفيذ هذه الصفقات.