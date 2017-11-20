محكمة عسكرية تؤجل محاكمة مدنيين في قضية ذات خلفية سياسية حتى 23 الجاري

2017-11-20 - 3:48 م

مرآة البحرين: أجلت محكمة عسكرية (الإثنين 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2017) محاكمة 9 مواطنين لأسباب سياسية حتى 23 الجاري.

وتتهم السلطات المتهمين المدنيين بمحاولة استهداف منشآت تابعة لقوة الدفاع.

وبعض المتهمين تم إخفائهم قسريا لما يقرب العام، دون تمكن عوائلهم أو محاميهم من اللقاء بهم، في خطوة لاقت تنديدا من منظمات حقوقية دولية.

وفي وقت سابق من العام الجاري، تم تعديل الدستور ليسمح للمحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين.

وفي 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 قرر القضاء العسكري، تحويل محاكمة المواطنين التسعة إلى سرية، وحظر النشر في القضية.

يذكر أن القضاء العسكري أحال القضية إلى المحكمة العسكرية في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2017.