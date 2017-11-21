2017-11-21 - 1:07 م

مرآة البحرين (خاص): شنت السلطات الأمنية حملة واسعة في الساعات الـ 24 الماضية أسفرت عن اعتقال ما لا يقل عن 7 مواطنين بينهم الناشط حجي مجيد عبدالله والملقب بـ "حجي صمود".

وقالت شبكات رصد تابعة لعدد من المناطق إن حملة مداهمات عنيفة شنتها قوات تابعة للداخلية على عدد من البلدات مساء الإثنين 20 نوفمبر وفجر الثلثاء 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أسفرت عن اعتقال الشاب عيسى عادل علي من قرية الدير، ومن داركليب "الشاب أيمن سلمان والشاب حسين علي"، ومن سترة الشاب صلاح علي، ومن سترة مهزة الشاب أحمد حسن سلطان.

كما أسفرت تلك المداهمات لمنازل المواطنين عن اعتقال حجي مجيد عبدالله الملقب بـ "حجي صمود" من بلدة دمستان، والشاب محمد ناصر العاشوري من بلدة جدحفص، بعد مصادرة عدد من الأجهزة الإلكترونية في المنزل.

وأفادت شبكات رصد متخصصة أن قوات الأمن اعتقلت من بلدة بوري الخميس الماضي الشاب جعفر عباس يوسف، فيما تمت مداهمة منزله يوم الجمعة الماضية.

ويخشى نشطاء من أن يتم توجيه تهم ذات خلفية سياسية للمعتقلين، وانتزاع اعترافات منهم تحت التعذيب.