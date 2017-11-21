السنية: مخطط لبناء 13 مسجداً في عدد من مناطق المحافظة الشمالية

2017-11-21 - 3:54 م

مرآة البحرين: كشفت إدارة الأوقاف السنية في المحافظة الشمالية عن وجود مخطط تنفيذ لبناء 13 مسجدًا في مختلف مناطق المحافظة، وصالة للمناسبات العامة في منطقة البديع.

وأوضح ممثلو الإدارة خلال الجلسة بأن هناك 4 مساجد تحت التنفيذ في مدينة حمد والهملة وسلماباد، حيث تم العمل بهم منذ سبتمبر 2015 ومن المتوقع الانتهاء منهم في سبتمبر 2018.

من جانبه طالب نائب رئيس المجلس البلدي أحمد محمد الكوهجي الجهات المعنية بوضع ضوابط لحركة المركبات حول المساجد والمأتم، بسبب حالة الفوضى التي تسود المكان خلال أوقات الصلاة أو في المناسبات الدينية.