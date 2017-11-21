وزير الأشغال: مليون و200 ألف دينار لتطوير مجمع سكني واحد في الزلاق

2017-11-21 - 4:01 م

مرآة البحرين: قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أنه سيتم تخصيص مليون و200 ألف دينار لتطوير الزلاق، مشيراً إلى أن التطوير سيشمل مجمعاً واحداً فقط، وهو مجمع 1056.

وجاء رد الوزير على سؤال برلماني بالقول أن «الأشغال بصدد تنفيذ مشروع متكامل في جزء من مجمع 1056 لتطوير خدمات البنية التحتية، وهو ما سيسهم في الارتقاء بالبيئة الحضرية للمنطقة والمستوى المعيشي للمواطنين، أما فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى في المنطقة فسيتم إدراجها ضمن خطط التطوير المستقبيلة وفقاً للميزانيات المتاحة ومع الأخذ بعين الاعتبار نسب النمو العمراني والسكاني حينها».