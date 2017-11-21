المهن والخدمات الصحية: 20 دينار قيمة فحص العمالة الوافدة في القطاع الخاص

2017-11-21 - 4:03 م

مرآة البحرين: قالت مريم الجلاهمة الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية أنه تم الاتفاق مع الجهات الحكومية الأربع (وزارة الصحة، هيئة تنظيم سوق العمل، هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية والحكومة الإلكترونية) بشأن التكلفة الجديدة لفحص العمالة الوافدة في القطاع الخاص، موضحة بأنها ستكون 20 دينارًا.

وقالت الجلاهمة في تصريح صحفي إن الهيئة قامت بعمل تقييم شامل لجميع المؤسسات التي تقدم الخدمة بحيث تطابق الاشتراطات التي صدرت وتم تحديد 14 مؤسسة صحية خاصة سُمح لها بتقديم الخدمات، وستكون مقسمة إلى فئتين، الفئة الأولى هي المعنية بتقديم الخدمات الاعتيادية وهي الكلفة المحددة لأداء الفحص الطبي والفحوصات الطبية، أما الفئة الثانية فتشمل خدمات متميزة تتمثل في الفحص الطبي وخدمات أخرى مثل خدمات التوصيل أو غيرها.

وأشارت إلى وجود 7 طلبات جديدة لمراكز صحية ومستشفيات خاصة تقدمت بطلبات للسماح لها بعمل الفحوصات.

يذكر أن الفحص الطبي للوافدين كان من اختصاصات وزارة الصحة، لكن السلطات قامت بتخصيص تلك الخدمة ونقلها للقطاع الخاص، سعيا لخفض التكاليف والنفقات.