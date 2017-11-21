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السجن 6 أشهر لـ "حجي صمود" بتهمة التجمهر
2017-11-21 - 4:11 م
مرآة البحرين: قال نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي إن الحاج مجيد عبدالله، المعروف بـ "حجي صمود" حكم عليه بالسجن 6 أشهر في قضية تجمهر، وتم نقله لسجن جو المركزي.
وكانت السلطات الأمنية داهمت فجر اليوم الثلثاء 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، منزل الحاج مجيد في دمستان، واعتقلته لتقتاده إلى جهة مجهولة.
وشنت السلطات حملة أمنية قاسية خلال 24 ساعة الماضية واعتقلت فيها ما لا يقل عن 7 مواطنين وفق شبكات إلكترونية.
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