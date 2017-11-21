2017-11-21 - 4:18 م

مرآة البحرين: قال عدد من باعة الخضروات إن أسعار البصل شهدت ارتفاعًا ملحوظًا نتيجة قلة المعروض في الأسواق.

وأكدوا أن سعر كيلو البصل الهندي قفز من 100 فلس إلى أسعار تتراوح بين 300 فلس الى 500 فلس، مشيرين إلى أن هذا الارتفاع يأتي نتيجة قلة المعروض من البصل الهندي.

وارتفع سعر كيس البصل الهندي الذي يزن نحو 14 كيلو من 2.9 دينار الى 5 دنانير، فيما يباع الكيس الصغير والذي يزن 2 كيلو بدينار.

وتوقع أحد الباعة أن تنخفض الأسعار بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أن يتم مد الأسواق بالبصل الهندي الذي يتم طرحه في السوق المحلية بكثرة، وذلك لتغطية الطلب في الأسواق المحلية، مبيناً أن المطروح في الأسواق الآن من البصل الهندي ضعيف جداً.

وأوضح أنه على رغم ارتفاع سعر كيلو البصل، إلا أن الإقبال مازال في تزايد، وخصوصاً أن هذا الصنف من الخضراوات لا تستغني عنه العوائل البحرينية. واشار الى أن هناك أصنافًا اخرى من البصل تتوفر في السوق، منها البصل المصري والبصل اليماني.