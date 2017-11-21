تيلرسون يبحث مع ولي العهد السعودي مكافحة الإرهاب

2017-11-21 - 4:40 م

مرآة البحرين (رويترز): قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون اتصل هاتفيا بولي العهد الأمير محمد بن سلمان يوم الاثنين لبحث الأمن في المنطقة.

وذكرت الوكالة "جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وسبل مكافحة الإرهاب، وتنسيق الجهود لتعزيز أمن واستقرار المنطقة".