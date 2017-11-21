أكراد العراق يدعون المجتمع الدولي للمساعدة في رفع عقوبات فرضتها بغداد

2017-11-21 - 4:42 م

مرآة البحرين (رويترز): دعت حكومة إقليم كردستان العراق المجتمع الدولي يوم الاثنين إلى التدخل والمساعدة في رفع العقوبات التي فرضتها الحكومة المركزية في بغداد ردا على الاستفتاء الذي أجراه الإقليم في سبتمبر/أيلول للاستقلال عن العراق.

وقالت حكومة كردستان في بيان "إن السياسات التقييدية التي اعتمدتها بغداد ضد أربيل تشكل انتهاكا لالتزامات العراق ومسؤولياته بموجب القانون الدولي والإنساني".

وأضاف البيان "ندعو المجتمع الدولي للتدخل من أجل حث سلطات بغداد على رفع الحظر المفروض على الرحلات الجوية الدولية من وإلى إقليم كردستان دون شروط".